9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、みずほ銀行の新CMキャラクターに起用されることが27日、発表された。27日限定の特別CMも公開された。【動画】ブルーがよく似合う！公開された目黒蓮”限定”CMCMは目黒が新生活を始める人に向けて、みずほ銀行のサービスの魅力を親しみやすく伝える合計5本のCMで構成されている。「目黒さん登場」みずほ口座開設篇、「目黒さん登場」みずほ楽天カード篇では、最短5分で口座を申し込める口