アメリカのトランプ大統領は26日、韓国からの輸入品に対する関税を25％に引き上げる考えを示しました。トランプ大統領は自身のSNSで、「韓国の李大統領と2025年7月30日に貿易協定で合意し、10月29日の訪韓時にも条件を再確認した」としたうえで、「韓国の議会がこの合意を法制化していない」と不満を表明しました。また、「アメリカは合意に沿って関税を迅速に引き下げたが、相手国にも同様の対応を期待している。しかし、韓国議会