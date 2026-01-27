日本が科学技術立国と呼ばれなくなって久しい。フランス生まれのジャーナリスト、西村カリンさんは「そこには日本独自の文化的、社会的原因が大きく関わっていると考えている」という――。（第1回）※本稿は、西村カリン『日本 「完璧」な国の裏側』（河出書房新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuremo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuremo■なぜ世界一だった日本の技術・産業は衰退したのか日本