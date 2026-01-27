ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」滝沢秀一（49）が27日、自身のXを更新。ごみの分別の豆知識を披露した。滝沢は「このようなホチキスは古紙回収に出す時に取らなくて大丈夫です！」とし針で留められた書類の写真をアップ。「異物を取る機械で取り除くことができるので、このまま出してください」とその理由を説明した。最後には「もちろん取ってくれていた方々、その方がいいのでありがとうございます