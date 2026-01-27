フェイスブックなどのアプリが表示されたスマートフォン＝2025年12月（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス国民議会（下院）は26日、15歳未満の子どもが交流サイト（SNS）を使用できなくする法案の主要条項を賛成多数で承認した。2月中に上院で審議される見通しで、政府は9月からの施行を目指している。フランスメディアが伝えた。オーストラリアでは、2025年12月に16歳未満の利用を禁止する法律が施行され、世界で初めて国