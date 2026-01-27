クルマの運転中に「“謎の”青いイカ」出現！ 無視して走ると「大迷惑」!?クルマを運転中、ふとメーターパネルに目をやると、見慣れない「青いイカ」のようなマークが光っていることに気づき、ドキッとした経験はないでしょうか。足が何本も生えたイカが横を向いているようにも、あるいはクラゲのようにも見えるこの不思議なアイコン。【画像】「ええぇぇ!?」これが「謎の青いイカ」の正体です！（12枚）突然現れるため「ど