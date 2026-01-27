けさ（27日）、坂出市の国道11号で、大型トラックが炎上し、午前9時現在、消防が消火活動を行っています。 消防によりますと、きょう午前8時40分ごろ、運転手から「後輪から火が出て、積み荷に燃え移るおそれがあります」と通報があったということです。