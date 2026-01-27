1月26日、浜松市中央区に住む70代の男性から現金500万円をだまし取ろうとした疑いで、69歳の男とマレーシア国籍の26歳の男が現行犯逮捕されました。2人は「受け子」役を担っていたとみられます。 詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、静岡県御前崎市白羽に住む無職の男（69）とマレーシア国籍で住所不詳の無職の男（26）です。警察の調べによりますと、2人は他の人物と共謀して、SNSを通じて知り合った浜松市中央