衆議院議員選挙が27日公示され、長崎2区には午前8時半現在、3人が立候補を届け出ています。 立候補したのは届け出順に 中道・新人の山田 勝彦 候補(46) 参政・新人の高木 聡子 候補(44) 自民・前職の加藤 竜祥 候補(45) の3人です。 立候補の届け出は、午後5時まで受け付けられます。