【Amazonスマイルセール】 開催期間：1月27日9時～2月2日23時59分 Philips TAB8510 Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にサウンドバーが追加された。開催期間は2月2日23時59分まで。 今回のセールには、Philips(フィリップス) のDolby Atmos対応5.1chサウンドバー「TAB8510」が登場。付属のサブウーファーと組み