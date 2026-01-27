オリックス・杉本裕太郎外野手が２６日、インスタグラムのストーリーズを更新。元同僚でドジャース・山本由伸投手らとの食事会の様子を投稿した。写真に写っているのは、杉本、山本の他、平野佳寿、西野真弘、阿部翔太、引退した近藤大亮氏、福田周平氏。杉本らは「平野さんご馳走様でした」とそれぞれのＳＮＳで感謝した。また、杉本はレイカーズ・ドンチッチのユニホームを手に山本との２ショットを添え「よしのぶお土産あり