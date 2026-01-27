【Amazonスマイルセール】 開催期間：1月27日9時～2月2日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品に「U-NEXTギフトコード 30日間見放題+1,200ポイント|オンラインコード版」が追加された。開催期間は2月2日23時59分まで。 U-NEXTは、映画・ドラマ・アニメから、雑誌・マンガ・書籍までを取りそろえた動画配信サービス