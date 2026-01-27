中国外務省は来月中旬から始まる春節の大型連休中に日本を訪れることを控えるよう、中国国民に呼びかけました。【映像】中国外務省周辺の様子中国外務省は26日、SNSで「日本社会の治安は不安定で中国人を対象とした犯罪が多発しているほか、一部で地震が相次ぎ、負傷者が出ている」などと注意喚起しました。その上で、中国国民は「日本で深刻な安全上の脅威に直面している」として、春節休みを含め「当面の間」渡航を控えるよ