【Amazonスマイルセール】 開催期間：1月27日9時～2月2日23時59分 Echo Dot Max Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品に「Echo Dot Max」と「Echo Show 5」が追加された。開催期間は2月2日23時59分まで。 2025年に発売された「Echo Dot Max」は、部屋のさまざまな空間にフィットするスタイリッシュなスマートスピーカー。Amazo