消火活動の様子坂出市 27日 消防によりますと、27日午前8時40分ごろ、トラックの運転手から「国道11号でトラックが燃えている」と119番通報がありました。消防が駆け付け、午前9時ごろから、消火活動を行っています。 トラックが炎上した場所は、坂出市川津町の国道11号の瀬戸大橋の橋脚の下です。橋脚などに延焼しているかは不明としています。消防によりますと、トラックを運転していた男性にけがはないということで