２０１９年に一度解散したが、２５年１月に復活ライブを開いた女性３人組ボーカルユニット、Ｋａｌａｆｉｎａ（カラフィナ）。今回、復活１周年のアニバーサリーライブ（音楽監督・武部聡志）では、美しさと力強さを兼ね備えた従来のハーモニーに、さらに磨きがかかっていた。冒頭、Ｋｅｉｋｏ＝写真中央＝、Ｗａｋａｎａ＝同右＝、Ｈｉｋａｒｕ＝同左＝の３人がステージ上の階段で「ｒｉｎｇｙｏｕｒｂｅｌｌ」を歌い出す