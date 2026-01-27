カフェインの過剰摂取によって現れる症状は多岐にわたり、摂取量や個人の体質によって程度が異なります。精神的な不安感や焦燥感といった初期症状から、動悸や不整脈などの循環器系への影響まで、幅広い身体反応が報告されています。症状の種類と重症度を正しく把握しておくことで、早期発見と適切な対応につなげることができます。ここでは、カフェイン中毒で現れやすい具体的な症状について詳しくご紹介します。 監修医師：小