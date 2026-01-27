アトランタ・ホークス vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年1月27日（火）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 132 - 116 インディアナ・ペイサーズ NBAのアトランタ・ホークス対インディアナ・ペイサーズがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターはインディアナ・ペイ