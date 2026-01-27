荒天による定期船の欠航が続いていることを受け、山形県酒田市は、離島の飛島へ衆議院議員選挙の投票用紙などを、きょうヘリコプターで輸送することを決定しました。 酒田市によりますと、飛島では来月2月2日に衆議院議員選挙と最高裁判所裁判官の国民審査の期日前投票所の開設が予定されています。 しかし、きょうを含め今後もしばらく荒天による定期船の欠航が続く見込みとなっていて、船を使って投票用紙などの必要な物