27日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比125ポイント安の3万1855ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2004.91ポイントに対しては149.91ポイント安。 株探ニュース