衆議院議員選挙が27日公示され、 長崎1区には午前8時半現在、5人が立候補を届け出ています。 立候補したのは届け出順に 共産・新人の内田 隆英 候補（70） 参政・新人の松石 宗平 候補（50） 自民・新人の浅田 眞澄美 候補（59） 維新・新人の山田 博司 候補（55） 国民・前職の西岡 秀子 候補（61）の5人です。 立候補の届け出は、午後5時まで受け付けられます。