中国の国家統計局によると、2025年の全国の1人当たり可処分所得は4万3377元（約95万4294円）で、物価要因を除いた実質成長率は5．0％だった。居住地別では、都市部が同4．2％増の5万6502元（約124万3044円）、農村部が同6．0％増の2万4456元（約53万8032円）だった。1人当たり可処分所得が5万元（約110万円）を超えたのは、31省・自治区・直轄市のうち、上海市、北京市、浙江省、江蘇省、天津市、広東省、福建省の7省・直轄市。上