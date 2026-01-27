俳優の森七菜が主演を務める映画『炎上』（脚本・監督：長久允）が現地時間25日、米パークシティーで開催中の「第42回サンダンス映画祭」（1月22日〜2月1日）にてワールドプレミア上映され、森と長久監督が舞台あいさつに登壇した。【画像】「第42回サンダンス映画祭」に参加した森七菜サンダンス映画祭は、クエンティン・タランティーノやジム・ジャームッシュ、ポール・トーマス・アンダーソン、デイミアン・チャゼルらを輩