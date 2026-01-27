ミサイル巡洋艦「モスクワ」が2022年4月に黒海で沈没する数時間前の様子/Social Media（CNN）ロシアは黒海艦隊の旗艦であったミサイル巡洋艦「モスクワ」がウクライナのミサイルによって沈没したことを初めて認めた。しかし後に声明を削除し、沈没は偶発的な事故によるものだという公式見解に戻した。モスクワはロシアにとって特に重要な軍艦の一つだった。沈没した2022年4月は、ロシアがウクライナへ全面侵攻を開始してからわずか