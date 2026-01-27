●北川進教授らがノーベル化学賞を受賞した金属有機構造体（MOF）、水素エネルギー利用にどう活用される？ ○金属と有機分子で形成される結晶性多孔質材料2025年のノーベル化学賞は、金属有機構造体（多孔性配位高分子／多孔性金属錯体とも。MOF／PCP）の開発により、京都大学の北川進教授と海外研究者2名が共同受賞しました。金属有機構造体は1997年に開発された、金属イオン（または金属クラスター）と有機分子が規則的に連結し