大東建託は1月21日、「子育て世帯の街の住みここちランキング2025＜関西版＞」を発表した。同調査は2025年2月21日〜3月10日、関西圏(大阪府・京都府・奈良県・兵庫県・滋賀県・和歌山県)居住の20歳以上50歳以下、既婚、子どもがいる世帯を「子育て世帯」として抽出し、6,560名を対象に実施した。子育て世帯の街(駅)の住みここちランキングTOP30子育て世帯の街(駅)の住みここち1位は、大阪府茨木市に位置する「彩都西」(大阪モノレ