ABCテレビのバラエティ番組『探偵!ナイトスクープ』(毎週金曜23:17〜)は26日、23日の放送に登場した一家への誹謗中傷がSNSで収まらない状況を受け、再度声明を発表。番組側の演出や意図を説明した。ABCテレビ番組側の声明全文は、以下の通り。1月23日放送の「探偵！ナイトスクープ」に関し、放送内容の一部について誤解を招く受け止めが広がっていることを重く受け止めています。当該放送において、普段は基本的に家にいて家事・育