Image: Motorola 縦開きの折りたたみスマートフォンで、不動の地位を築いてきたともいわれるMotorola（モトローラ）のrazrシリーズ。ところが、このほどGizChinaは、新たな横開きデザインの「razr fold」正式発売が迫っていることを、Motorolaも認めていると報じましたよ！フリップ式からの脱却？これまで一貫してフリップ式（縦開き）の折りたたみスマホにこだわってきたMotorola。しかしな