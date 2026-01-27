Appleは1月26日、Apple Watch向けの特別仕様バンド「Apple Watch Unity Connection ブレイデッドソロループ」を発表した。2月は米国における「Black History Month（黒人歴史月間）」である。困難な歴史を乗り越え、米国の文化や社会の発展に貢献してきたアフリカ系の人々の歩みをたたえる期間だ。Appleはこの時期に合わせ、「Black Unity」コレクションを例年展開しており、Unity Connection ブレイデッドソロループはその2026年