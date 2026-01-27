パリ協定を巡る動き【ワシントン共同＝竹岡勉】地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から米国が27日、正式に離脱する。トランプ政権が発足直後の昨年1月27日に国連に通告し、規定によりこの日に確定した。米国は、温室効果ガスの排出量が中国に次ぐ世界2位で、各国が連携し効果を上げてきた対策に大打撃だ。平均気温の上昇を産業革命前から1.5度に抑える国際目標の達成も、より困難な状況になる。離脱は第1次トランプ政権の