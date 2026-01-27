BOYNEXTDOOR¤¬¡¢2·î4Æü¡¢½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£26Æü¡¢¸ø¼°YouTube¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¡¢Íè·î4Æü¸á¸å6»þ¤Ë¡ÖBOYNEXTDOOR TOUR¡ØKNOCK ON Vol¡¥1¡ÙFINAL¡ÝLIVE¡×È¯É½¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÉñÂæ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶ÉJTBC¤Ï27Æü¡Ö6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤ÈÀ¸¤­À¸¤­¤È¤·¤¿¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¥é¥¤