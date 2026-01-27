1月25日深夜放送のテレビ朝日系『有吉クイズ』に藤田ニコルが出演し、親孝行の旅行にかけた金額を明かした。【関連】藤田ニコル、新婚旅行中でもやめられなかった日課に夫・稲葉友も驚き「我慢できなくて」お金にまつわるトークをし、エピソード中に出た金額を加算して合計10億円を目指すという企画で、藤田は、「お母さんとパリに旅行1週間行ったんですけど」と切り出し、「パリ行って、そのあとニースに行って、そのあとサントロ