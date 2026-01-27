貝塚線に7050形を導入西日本鉄道は2026年1月23日、貝塚線のダイヤ改正について発表しました。貝塚線のダイヤ改正は2007年4月以来、19年ぶりとなります。実施日は3月14日（土）です。 【19年ぶりの復活】これが香椎花園前駅「2番のりば」です（画像）今回のダイヤ改正では、平日朝ラッシュ時間帯（7時30分〜8時30分）の混雑緩和を図るため、特に混雑する香椎花園前〜貝塚間で2本増便されます。一方、西鉄新宮〜香椎花園前間では