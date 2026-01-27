酒を飲んで車を運転したとして、福島県の男が逮捕されまました。 道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕されたのは、福島県喜多方市に住む、自称・運送業の男（56）です。 警察によりますと男は、26日の午後6時10分ごろ、米沢市遠山町の道路で呼気1リットルあたり0.25ミリグラム以上のアルコールが残った状態で、車（準中型貨物）を運転した疑いが持たれています。 交通事故の届出を受けて現場に駆けつけた警