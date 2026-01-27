コルティナダンペッツォで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火リレー＝26日（共同）【コルティナダンペッツォ（イタリア）共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火リレーが26日、アルペンスキー女子やそり競技などの会場があるイタリア北東部の山間部、コルティナダンペッツォで行われた。1956年冬季大会以来70年ぶりに開催する地に聖火が到着し、この日の最終地点となった広場には多くの人が集まって祝祭ムードを盛り上げ