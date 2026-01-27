北京市は今後5年間、新興の中核産業クラスターの拡大を進める。AI、グリーン先進エネルギー、低炭素・環境保護産業の規模拡大を推進し、新たな1兆元（約22兆5000億円）規模の産業クラスターとして育成する方針だ。中国新聞社が伝えた。北京市第16期人民代表大会第4回会議が25日に開幕した。同日、北京の今後5年間の発展目標を定めた「北京市国民経済・社会発展第15次五カ年計画（2026-30年）要綱案」が大会に付議され、審議に入っ