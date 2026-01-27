2017年の開館以来、中東の文化的ランドマークとして定着した「ルーヴル・アブダビ」。成功の裏には、ルーヴルなどフランスが誇る美術館のDNAと民間企業の機動力を併せもつ美術館特化のコンサルティング企業「France Muséums（フランス・ミュゼオム）」の存在があった。来日中の事業開発責任者、アルベール・ナイムにその戦略を訊いた。