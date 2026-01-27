1月26日、30代女性が住む静岡県伊東市の住宅で、干してあった女性用下着を盗んだ疑いで、53歳の男が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、伊東市宇佐見に住む清掃員の男（53）です。警察によりますと、男は26日午後5時頃、伊東市内にある30代女性の住宅の敷地内に干してあった女性用の下着1点を盗んだ疑いが持たれています。 この住宅では、これまでにも複数回にわたり下着が盗まれる被害が確認されており