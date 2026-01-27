群馬県前橋市の小川晶市長は２３日、１２日の市長選で再選されてから初の定例記者会見に臨み、「１か月半のお休みをいただいた。取り戻すためにしっかりと働いていきたい」と改めて抱負を語った。市長選で対立候補を応援した山本知事とは再選後、面会していないことも明らかにした。会見では、来月２日の臨時市議会に提出する一般会計補正予算案について説明。国の交付金を活用した物価高対策として全市民に１人当たり３０００