〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第82話が27日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、サワ（円井わん）との関係修復を悩むトキ（〓石あかり）に、ヘブン（トミー・バストウ）はある提案を行う。サワの名前は出さずに、新聞で応援するというものだった。その内容に戸惑うトキだったが、家族に応援され提案を受け入れる。一方、サワは庄