東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.17高値184.12安値181.79 186.59ハイブレイク 185.36抵抗2 184.26抵抗1 183.03ピボット 181.93支持1 180.70支持2 179.60ローブレイク ポンド円 終値210.92高値212.10安値209.62 214.62ハイブレイク 213.36抵抗2 212.14抵抗1 210.88ピボット 209.66支持1 208.40支持2 207.18ロ&#1254