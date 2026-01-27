東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.61高値9.67安値9.56 9.78ハイブレイク 9.72抵抗2 9.67抵抗1 9.61ピボット 9.56支持1 9.50支持2 9.45ローブレイク シンガポールドル円 終値121.43高値122.22安値120.85 123.52ハイブレイク 122.87抵抗2 122.15抵抗1 121.50ピボット 120.78支持1 120.13支持2 119.41ローブレイ