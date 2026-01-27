東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6917高値0.6941安値0.6892 0.6990ハイブレイク 0.6966抵抗2 0.6941抵抗1 0.6917ピボット 0.6892支持1 0.6868支持2 0.6843ローブレイク キーウィドル 終値0.5974高値0.5999安値0.5926 0.6080ハイブレイク 0.6039抵抗2 0.6007抵抗1 0.5966ピボット 0.5934支持1 0.5893