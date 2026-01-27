通貨別短期トレンド一覧 1.円＜↑↑＞ 2.豪ドル＜↑↑＞ 3.NZドル＜↑＞ 4.カナダドル＜↑＞ 5.ポンド＜↑＞ 6.スイスフラン＜↑＞ 7.ユーロ＜↑＞ 8.ドル＜↓↓＞ 1月27日8時17分時点