今回は、子どもが生まれる前に同僚から忠告されたものの、それを無視した夫の話を紹介します。妻とは仲良しなのに…「妻が妊娠し、そのことを同僚に伝えました。すると同僚には『子どもが生まれたら覚悟しとけよ？』『子ども中心の生活になって、奥さんもすごい変わるから』と言われましたが、『俺の妻に限って変わるわけがない』と思いました。だって俺は妻と仲良しだし、妊娠してからもその関係は変わらなかったからです。子ども