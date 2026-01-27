【第29話】 1月26日 無料公開 第29話を読む 【拡大画像へ】 小学館は1月26日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第29話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。 第29話では、2人で公園に集合。滑り台で遊んでいたお姉さんは、静電気に苦しむことになる。小学生の頃に比べて成長し、滑りの悪さを感じる新夕に対し、お姉さんは突然人生について語りだす。