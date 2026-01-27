・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０１４８．８５（＋５．４１） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４９３３．０８（＋３２．３７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１３１．１５（－１１．９０） ・ロシア・ＲＴＳ １１４７．２５（－５．０９） 出所：MINKABU PRESS