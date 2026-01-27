・ＮＹダウ４９４１２．４０（＋３１３．６９） 高値４９４８８．８１ 安値４９１３７．６５ ・Ｓ＆Ｐ５００６９５０．２３（＋３４．６２） ・ナスダック総合指数２３６０１．３５（＋１００．１１） 出所：MINKABU PRESS