２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３１３．６９ドル高の４万９４１２．４０ドルと反発した。決算発表を控える銘柄の一角にポジション調整目的の買いが入った。米国によるカナダへの関税方針が伝わったことは、株価指数の上値を圧迫する要因となった。 ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やマクドナルド＜MCD＞、キャタピラー＜CAT＞が堅調。オラクル＜ORCL＞やゲームストップ＜GME＞