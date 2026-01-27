歌手で俳優のチャ・ウヌ（本名イ・ドンミン、29）が、200億ウォン（約21億円）台の脱税疑惑に対する立場を明らかにした。チャ・ウヌは26日午後、自身のSNSに直接文章を投稿し、「今後行われる租税関連の手続きに誠実に臨む」とし、「関係機関から下される最終的な判断に従って結果を謙虚に受け止め、それに伴う責任を果たす」と述べた。26日、業界関係者の話によると、現在ソウル地方国税庁は、チャ・ウヌが母親のチェさんが設立し